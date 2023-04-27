СМИ: Блогерша Александра Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей

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Блогерша Александра Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

— Блогерша Митрошина выплатила все, что на ней «висело» из неуплаты налогов, — цитирует его РЕН ТВ.

21 марта в отношении блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Интернет-деятель не заплатила в государственный бюджет 120 миллионов рублей. В тот же день СК провел обыски по месту регистрации девушки и «иных лиц, возможно, причастных» к преступлению. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, 27 апреля была задержана еще одна блогерша Елена Блиновская. В отношении «королевы» марафонов возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Уточняется, что, получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не стала переходить на общую систему.