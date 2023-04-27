Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Блогерша Александра Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей

Лейла Алиева
Происшествия
СМИ: Блогерша Александра Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей
Фото: vk/alexandramitroshina_vk

Блогерша Александра Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

— Блогерша Митрошина выплатила все, что на ней «висело» из неуплаты налогов, — цитирует его РЕН ТВ.

21 марта в отношении блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Интернет-деятель не заплатила в государственный бюджет 120 миллионов рублей. В тот же день СК провел обыски по месту регистрации девушки и «иных лиц, возможно, причастных» к преступлению. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, 27 апреля была задержана еще одна блогерша Елена Блиновская. В отношении «королевы» марафонов возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Уточняется, что, получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не стала переходить на общую систему.

Налоги Знаменитости Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте