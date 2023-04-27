Адвокат Митрошиной опровергла информацию о погашении долга блогерши в 120 миллионов рублей

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Информация о том, что Александра Митрошина погасила долг в размере 120 миллионов рублей, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила адвокат блогерши Алиса Волхова.

— Уголовное дело находится на стадии следствия, — ответила она на вопрос РБК.

О том что Митрошина выплатила долг в 120 миллионов рублей, сообщил ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник.

21 марта в отношении Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Интернет-деятель не заплатила в государственный бюджет 120 миллионов рублей. В тот же день СК провел обыски по месту регистрации девушки и «иных лиц, возможно, причастных» к преступлению. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, 27 апреля была задержана еще одна блогерша Елена Блиновская. В отношении «королевы» марафонов возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Уточняется, что, получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не стала переходить на общую систему.