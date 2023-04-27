Двухэтапную аутентификацию введут на «Госуслугах» с началом осеннего призыва

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Пользователей портала «Госуслуги» предупредили о новых правилах входа в систему. Начиная с 1 октября 2023 года, с началом осеннего призыва, для процедуры будет обязательна двухэтапная аутентификация. Об этом в четверг, 27 апреля, появилась соответствующая информация в приложении госуслуг.

При попытке войти на портал пользователи могут увидеть сообщение о необходимости подключить «дополнительный вход с подтверждением».

Дополнительными способами входа в профиль могут быть биометрия, одноразовый код и СМС-сообщение, передает портал Ura.ru.

В Минцифры РФ не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через госуслуги. В ведомстве отметили, что для направления оповещений в таком виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.