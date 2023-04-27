Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на два миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент

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Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Wikimedia Foundation, которая владеет интернет-ресурсом Wikipedia, на два миллиона рублей. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Причиной штрафа стал отказ удалять статью о 40-м инженерно-саперном полке ВС РФ. Как сообщил ТАСС, энциклопедия отказалась удалять запрещенную информацию о расположении подразделения, в связи с чем суд оштрафовал компанию на два миллиона рублей.

Это не первый штраф, который был наложен на иностранный ресурс. Суд 18 апреля оштрафовал компанию на 800 тысяч рублей за пропаганду зацепинга, то есть опасного перемещения на крышах поездов.

До этого, 6 апреля, американскую фирму оштрафовали на 800 тысяч рублей за материалы, которые содержат информацию об экстремистских песнях. За другие похожие нарушения Wikimedia Foundation была оштрафована на два миллиона рублей 28 февраля и 1 ноября 2022 года.

Так как компания не спешит выполнять решения суда, Роскомнадзор обязал поисковики помечать Wikimedia Foundation как нарушителя закона.