Имя Пеле официально включили в словарь португальского языка синонимом слова «лучший»

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Имя Пеле официально включили в словарь португальского языка в качестве синонима слова «лучший». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили на официальной странице в социальных сетях бразильского футболиста.

— «Пеле в баскетболе», «Пеле в теннисе». Теперь выражение, которое уже давно все используют повсеместно, говоря о лучших, увековечено на страницах словаря. Вместе мы сотворили историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка. Пеле означает «лучший», — говорится в сообщении.

Накануне появилась информация, что Фонд Пеле предложил включить имя покойного футболиста Пеле в словарь португальского языка, организовав для этого кампанию по увековечиванию бразильца в словаре.

Легендарный бразильский футболист ушел из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Как уточняется, причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов.

Дочь Пеле Келли Насименту выложила в одной из социальных сетей прощальный пост в связи со смертью отца.

«Вечерняя Москва» вспоминала самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.

Согласно проведенному среди спортивных чиновников, тренеров и журналистов опросу, Пеле занял первое место в списке лучших игроков XX века. Журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей минувшего века.