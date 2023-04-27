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Синоптик Вильфанд предупредил о заморозках в Московском регионе

Полина Пашкина

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Погода в Москве
Город
Синоптик Вильфанд предупредил о заморозках в Московском регионе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В связи с приближением к столице холодного фронта в Московском регионе ожидаются заморозки в ночное время. Об этом предупредил в четверг, 27 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, холодный фронт уже близко, поэтому существенное изменение погодных условий в столичном регионе может наступить в пятницу, 28 апреля. Ожидается, что над Москвой пройдет умеренный дождь. Он продолжит идти в субботу, 29 апреля.

— Дождливая погода ночью, температура понизится до двух–семи градусов. Это будет самый холодный день последней декады месяца, максимальные дневные значения достигнут всего 11–13 градусов тепла. В воскресенье ночью температура низкая — три–пять градусов, а по области даже до нуля и минус два градуса. Будут заморозки, — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Синоптик добавил, что такая погода будет в пределах климатической нормы после аномально высоких температур.

На первомайские праздники в Москве похолодает, будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. Он также прогнозирует заморозки в ночные часы.

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