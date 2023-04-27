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ФСБ России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Василий Плиткин
Общество
ФСБ России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ России опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств последних дней жизни представителя нацистской идеологии Германии Адольфа Гитлера. Об этом в четверг, 27 апреля, говорится на сайте ведомства.

В 2022 году ФСБ уже публиковала материалы следственного дела в отношении бывшего личного пилота Гитлера — генерал-лейтенанта полиции и группенфюрера СС Ганса Баура. Наряду с документами в деле также сохранились материалы в отношении других лиц, которые находились в начале мая 1945 года в подземном бункере в Берлине.

Отмечается, что всех приближенных Гитлера арестовали и доставили во внутреннюю тюрьму НКВД СССР в Москву. В их числе был личный адъютант Гитлера — штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше. По его воспоминаниям, в последние дни можно было подумать, что душевное состояние Гитлера было сломлено.

Как рассказывал бывший командир минометного полка Артур Шварц, Гитлер не хотел попасть в плен ни живым, ни мертвым, говорится в документах, опубликованных на сайте ФСБ.

В апреле прошлого года Минобороны рассекретило документы о зверствах бандеровцев во время ВОВ. В них зафиксированы преступления украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. В некоторых документах описывается ход операций Красной армии и органов внутренних дел по нахождению и ликвидации украинских националистических банд.

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