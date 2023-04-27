Открытое горение в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы ликвидировано
Открытое горение в гаражном кооперативе на улице Летчика Бабушкина ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 27 апреля.
По данным ведомства, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Пожар, о котором идет речь, произошел по адресу улица Летчика Бабушкина, владение № 1, строение 1. Горели восемь гаражей.
Другой пожар произошел на стройке на Поклонной улице в 11:44. Загорелась крыша 15-этажного здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 12:18 пожар был ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.
Выяснение обстоятельств пожара контролирует столичная прокуратура.