Выброс хлора произошел в Кировской области

Фото: МЧС

В городе Кирово-Чепецке Кировской области произошел выброс хлора, однако угрозы жизни и здоровью людей нет. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Уточняется, что утром 27 апреля жителя Кирово-Чепецка стали сообщать о резком запахе в районе автозаправки. Спасатели провели замеры предельно допустимой концентрации веществ. Проверка показала, что она не превышена. Замеры продолжаются.

— Принял доклад главы Кирово-Чепецка и руководителя ГУ МЧС по Кировской области по ситуации с сообщением о выбросе хлора. На месте работают все профильные службы. В Кирово-Чепецке в эти минуты проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, — сообщил Соколов в Telegram-канале.

Губернатор региона добавил, что поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и проанализировать причины инцидента. В пятницу, 28 апреля, состоится заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в ней примут все спецслужбы, а также руководители предприятий.

В центре Москвы мать и ребенок чуть не утонули в частном бассейне. Им стало плохо во время плавания. Пострадавшие почувствовали резкий запах, после чего обратились за медицинской помощью. По неподтвержденным данным, мать и ребенок надышались хлором.