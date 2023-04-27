МИД РФ вручил дипломату США ноту протеста

Фото: МИД РФ

Старший дипломат американской дипмиссии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел РФ для вручения ноты протеста в связи со срывом оформления виз журналистского пула главы МИД РФ Сергея Лаврова посольством США. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 27 апреля, сообщении ведомства.

— Особо подчеркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется, — предупредили в министерстве.

Там добавили, что в связи с подобными решениями Вашингтона, запрос на консульское посещение 11 мая представителями диппредставительства США задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется.

Кроме того, Россия продолжит проработку ответных мер на действия США в отношении российских журналистов, говорится на официальном сайте министерства.

По данным британских СМИ, США получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова на заседание Совбеза ООН после того, как не выдали визы российским журналистам. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», действительно ли США испугались заявлений Лаврова об ответных мерах и что может сделать Россия.