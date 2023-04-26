«Вежливость они принимают за слабость»: как Россия может ответить США на отказ в визах российским журналистам

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По данным британских СМИ, США получили тревожные сигналы перед визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН после того, как не выдали визы российским журналистам. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», действительно ли США испугались заявлений Лаврова об ответных мерах и что может сделать Россия.

По словам эксперта, вероятнее всего, Соединенные Штаты Америки не испугались слов Сергея Лаврова об ответных мерах.

— Вряд ли они испугались заявлений Лаврова. Американцы — народ наглый в такого рода действиях. Они считают, что все должны бояться их. А решения, которые они принимают, должны исполняться — вне зависимости от того, нравятся они другим или нет, — сказал он.

Политолог отметил, что США отрицают то, что они специально не выдали визы российским журналистам.

— Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал журналистов из разных стран рассказывать о том, что происходит в Организации Объединенных Наций в качестве компенсации за то, что там нет представителей российской прессы. Американцы стали говорить, что выдали визы определенному количеству людей, в том числе нашим журналистам. США отрицают факт, что они не пустили наших коллег туда, — рассказал Светов.

В данной ситуации все будет зависеть от того, ответит Россия или нет. Вежливые разговоры и объяснения на них не действуют, подчеркнул специалист.

— Наши попытки быть вежливыми, внимательными, объяснять что-то американцы воспринимают как слабость. Они ценят только силу. Это психология англосаксов. Они приняли решение, получили ответный удар и тогда поняли свою ошибку. Говорить с ними бесполезно, — заверил эксперт.

Кроме того, собеседник «ВМ» уверен, что Россия должна дать решительный отпор данным провокациям со стороны США. Только это поможет изменить отношение американцев к нашей стране.

— На данный момент дипломатия стала совсем другой. Без силовых реакций она ничего не значит. Соединенный Штаты чувствуют себя хозяевами мира и диктуют свои условия. Если Россия примет ответные меры в данной ситуации, то возможны хоть какие-то изменения. Этот момент мы должны понимать и четко действовать. Нужен решительный и четкий отпор, — считает он.

Политолог напомнил, что во времена СССР Соединенные страны Америки устраивали провокации в отношении советских дипломатов. Однако наша страна принимала ответные действия в сторону США. Только такая стратегия поможет добиться уважения к России.

— Во времена Советского Союза была ситуация, когда наших дипломатов пытались не только шантажировать, но и избивать. На следующий день, как только что-то неподобающее делали в отношении советского дипломата, ответ получал представитель внешнеполитического ведомства США. Американцы сразу успокаивались. Пока Россия не будет действовать подобным образом, они будут вести себя с нами бестактно, — подытожил Светов.

Соединенные Штаты начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. Тем не менее процесс в отношении работников СМИ остался тупиковым.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предпринял попытку оправдаться за данную ситуацию. По его словам, российские государственные СМИ являются органами пропаганды, а в США отстаивают независимость прессы.