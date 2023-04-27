Перехватывающая парковка у станции МЦК «Измайлово» закроется 27 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Московское центральное кольцо, станция Измайлово Карта всех событий

С 23:59 27 апреля закрывается перехватывающая парковка № 9133 у станции Московского центрального кольца (МЦК) «Измайлово». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Автомобилисты смогут оставить свои автомобили на ближайших стоянках. Речь идет о перехватывающих парковках № 9131 и №9132, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Парковка на всех улицах столицы 1, 8 и 9 мая будет бесплатной. При этом 30 апреля и 7 мая парковка будет платной на улицах, где предусмотрен тариф 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.

Три парковки со шлагбаумом прекратят работу в период с конца апреля по начало мая. В частности, парковка № 9004 на улице Болотной будет закрыта с 00:01 26 апреля до 23:59 9 мая.

В свою очередь стоянки № 9005 и 9015 на улице Новый Арбат прекратят работу 27 апреля и 4 мая с 17:00, а также 7 и 9 мая с 00:01 до окончания праздничных мероприятий.