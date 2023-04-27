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На территории Кургана ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Евгений Силаев
Происшествия
На территории Кургана ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На территории Кургана из-за лесных пожаров с 27 апреля введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба правительства Курганской области.

Отмечается, что из-за пожаров проводится превентивная эвакуация жителей микрорайонов Утяк и Зайково, а также СНТ «Изумрудный». Для этого предоставляются специальные автобусы.

На тушение пожаров направлены все имеющиеся силы и средства. Кроме того, глава Курской области Вадим Шумков запросил у МЧС и Рослесхоза дополнительную помощь, говорится в Telegram-канале областного правительства.

При пожаре в станице Логоушка Курганской области погиб человек. Площадь возгорания увеличилась до 6000 квадратных метров. Сообщалось, что огонь распространился еще на 10 домов.

Тушение загоревшихся домов и травы осложняется аномальной жарой и сильным ветром. Жителей населенного пункта эвакуировали в пункты временного размещения.

Курганская область Режим ЧС Пожары
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