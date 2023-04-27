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Приметы и советы

Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

Евгений Жуков
В мире
Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой сделке.

— В ходе переговоров оценивались события российско-украинского конфликта и работа в контексте зернового соглашения. Президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы, — цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера РИА Новости.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция не станет стороной в конфликтах, она будет выступать за мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. В своем обращении к народу президент подчеркнул, что Анкара всегда будет «защитником мира».

Один из крупнейших в мире трейдеров сельхозпродукции сообщил о намерении прекратить продажу зерна из России. В Минсельхозе полагают, что это не отразится на объемах поставок за рубеж. Что происходит с экспортом российского зерна и какие страны от него больше всего зависят — в материале «Вечерней Москвы».

Сельское хозяйство Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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