Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой сделке.

— В ходе переговоров оценивались события российско-украинского конфликта и работа в контексте зернового соглашения. Президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы, — цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера РИА Новости.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция не станет стороной в конфликтах, она будет выступать за мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. В своем обращении к народу президент подчеркнул, что Анкара всегда будет «защитником мира».

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