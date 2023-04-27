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Движение ограничат в районе Пушечной улицы с 28 апреля

Евгений Силаев
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Движение ограничат в районе Пушечной улицы с 28 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Пушечная улица Карта всех событий

С 06:00 28 апреля до 23:59 10 мая ограничат движение на участке Пушечной улицы. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что речь идет об участке от пересечения с улицей Большая Лубянка до пересечения с улицей Рождественка. Ограничения связаны с проведением мероприятий, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение ограничат в районе Пушечной улицы с 28 апреля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

С субботы, 29 апреля, в течение года будут недоступны для проезда две полосы на участке Шелепихинского шоссе от владения № 9а по 1-му Силикатному проезду до владения № 2а по Причальному проезду. Данное ограничение связано с проведением запланированных строительных работ на участке.

Кроме того, с 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля движение автомобилей, а также парковка будут временно запрещены на нескольких участках в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.

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