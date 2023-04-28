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Юрист Кудерко рассказал о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая

Юлия Курганова
Общество
Юрист Кудерко рассказал о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая
Фото: shutterstock

Новые правила поверки счетчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты и помогут разоблачить махинаторов. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко.

Согласно вступающему в силу ГОСТ Р 8.1017-2023, во время проверки мастер установит, использовались ли на счетчике магнитные устройства, которые искажают показания. Если это так, то в газовую компанию направят акт и начнется разбирательство.

Новые правила вводятся не только в целях экономии, но и ради безопасности, так как более жесткие требования к поверке помогут предотвратить утечки газа. Проводить ее сможет аккредитованная компания, включенная в перечень на сайте Росаккредитации. По окончании поверки в паспорт счетчика внесут данные, которые должны быть отражены в реестре Росстандарта.

Если мастер выяснит, что прибор неисправен, то плату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, превышает фактическое потребление. За выявленное мошенничество со счетчиками положен штраф, заключила Кудерко в интервью агентству «Прайм».

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Жилищного союза, члена комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константина Крохина, кому теперь положены данные субсидии.

Счетчики Юристы Штрафы Мошенничество
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