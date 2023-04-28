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Ольга Орлова впервые показала фанатам лицо двухмесячной дочери Анны

Юлия Курганова
Общество
Ольга Орлова впервые показала фанатам лицо двухмесячной дочери Анны
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Певица и телеведущая Ольга Орлова впервые показала фанатам лицо двухмесячной дочери Анны.

45-летняя звезда стала мамой во второй раз в феврале 2023 года. У них с супругом Валерием родилась дочь, которая стала вторым ребенком артистки.

Орлова активно рассказывает в соцсетях о том, как подрастает ее наследница и публикует ее снимки. Однако на всех фото лицо малышки было скрыто под смайликом. Теперь певица решила показать лицо маленькой дочки, правда, на фото виден только профиль девочки.

Знаменитость опубликовала снимок, на котором девочка спит в своей кроватке. Подписчики телеведущей пришли в восторг от милой фотографии малышки, сообщает ОСН.

В феврале Ольга Орлова в социальных сетях пожаловалась на свое состояние после рождения дочери. Также она поблагодарила всех за внимание и рассказала, что новорожденная малышка чувствует себя хорошо.

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