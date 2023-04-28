В МЧС сообщили о снятии угрозы населенным пунктам Курганской области от лесных пожаров

Фото: МЧС / Рязанская область

Угроза населенным пунктам Курганской области от лесных пожаров снята. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. В регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра, — говорится в сообщении.

В общей сложности в тушении пожара принимают участие 438 человек и 122 единицы техники, передает ГУ МЧС России по Курганской области во «ВКонтакте».

Пожар, о котором идет речь, произошел в Курганской области в станице Логоушка. Тушение загоревшихся домов и травы осложнялось аномальной жарой и сильным ветром. Жителей населенного пункта эвакуировали в пункты временного размещения.

Площадь пожара в станице Логоушка увеличилась до 6000 квадратных метров. Сообщалось, что огонь распространился еще на 10 домов. В итоге в населенном пункте огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 хозяйственных построек. При этом вокруг станицы продолжала гореть сухая трава на площади 80 гектаров.

При этом пожар не обошелся без жертв: в нем погиб один человек.

Вечером 27 апреля пожар в Логоушке локализовали, пожарные отстояли 134 дома. В ликвидации было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники. В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Также локализовано возгорание в микрорайоне Утяк Кургана, где ранее ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.