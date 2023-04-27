Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар в курганской деревне Логоушка ликвидировали

Евгений Белоусов
Происшествия
Пожар в курганской деревне Логоушка ликвидировали
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Крупный пожар в деревне Логоушка в Курганской области локализован, пожарные отстояли 134 дома. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ликвидации было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники. В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Также локализовано возгорание в микрорайоне Утяк Кургана, где ранее ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, передает ТАСС.

По последним данным, площадь горящих помещений превышала 6000 квадратных метров. Вокруг поселения горит трава на площади 80 гектаров. Местные жители были эвакуированы в пункты временного размещения.

В результате пожара погиб один человек. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

Также стихия бушует в Свердловской области. Пожары произошли в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева.

В результате возгорания в деревне Сосьва погибло два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали двоих подозреваемых.

Курганская область Россия Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте