Пожар в курганской деревне Логоушка ликвидировали

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Крупный пожар в деревне Логоушка в Курганской области локализован, пожарные отстояли 134 дома. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ликвидации было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники. В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Также локализовано возгорание в микрорайоне Утяк Кургана, где ранее ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, передает ТАСС.

По последним данным, площадь горящих помещений превышала 6000 квадратных метров. Вокруг поселения горит трава на площади 80 гектаров. Местные жители были эвакуированы в пункты временного размещения.

В результате пожара погиб один человек. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

Также стихия бушует в Свердловской области. Пожары произошли в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева.

В результате возгорания в деревне Сосьва погибло два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали двоих подозреваемых.