Задержаны двое подозреваемых по делу о крупном пожаре в поселке Сосьва Свердловской области

Фото: СК РФ

По делу о гибели двух человек в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в четверг, 27 апреля.

Следственный комитет задержал 29-летнего управленца местной пилорамы, а также 40-летнего ответственного за пожарную безопасность в муниципальном казенном учреждении «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». Возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар, о котором идет речь, произошел в среду, 26 апреля. В результате погибло два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В тот же день крупные пожары также произошли в населенных пунктах Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. В четверг пресс-служба МЧС показала видео, на котором показано актуальное состояние пострадавших от стихии поселков. В ведомстве подчеркнули, что от огня пострадали 178 строений.

В четверг, 27 апреля, возгорание произошло уже в Курганской области. В станице Логоушка загорелись 20 домов и 20 хозяйственный построек. Общая площадь пожара составляет 6000 квадратных метров. Еще на 80 гектарах вокруг продолжает гореть трава.