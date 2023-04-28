РБК: Правительство России обсудило меры снижения уровня теневой занятости

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На стратегической сессии в правительстве России обсудили комплекс мер, который должен помочь в сокращении числа жителей страны, получающих зарплату «в конверте», и снижении уровня теневой занятости. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает РБК.

Стратегическая сессия прошла под председательством главы кабмина Михаила Мишустина. Снижение уровня теневой занятости, считают в правительстве, должно стать одним из направлений повышения благосостояния населения России.

Среди предложенных мер в правительстве выделили стимулирование организаций, которые выплачивают «белые» зарплаты, мониторинг занятости в компаниях при использовании больших данных и установление ключевых показателей эффективности по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях, передает РБК.

Собеседники издания сообщили, что снижение теневой занятости необходимо, так как «серые» зарплаты в среднем на 30 процентов ниже «белых». По данным Росстата, среднедушевой доход 10 процентов населения страны в четвертом квартале 2022 года составил 10,5 тысячи рублей, хотя минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был на уровне 15,3 тысячи рублей.

МРОТ в России предлагали повысить до 30 тысяч рублей. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие перспективы у данного предложения и справится ли российский бизнес.