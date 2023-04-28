Уголовное дело возбудили по факту пожара в деревне Логоушка Курганской области

Фото: Пресс-служба СК РФ

По факту гибели женщины и уничтожения 70 построек в результате пожара в деревне Логоушка Курганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 28 апреля.

По данным ведомства, возгорание могло произойти из-за халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта. В результате местным жителям и хозяйственным субъектам был нанесен серьезный ущерб. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

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Пожар, о котором идет речь, произошел в четверг, 27 апреля, в деревне Логоушка Курганской области. Площадь горящих помещений превысила 6000 квадратных метров, а трава вокруг поселения горела на площади 80 гектаров. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Для ликвидации были привлечены 180 человек личного состава и 46 единиц техники, в том числе специальные вертолет и самолет.

В результате погиб один человек. Пожарные смогли отстоять 134 дома.