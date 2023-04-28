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Суд арестовал ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева по делу о мошенничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева по делу о мошенничестве
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Лефортовский районный суд столицы арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева по делу о мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 28 апреля.

При этом в пресс-службе отметили, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант арестован на один месяц и 23 дня и пробудет в СИЗО как минимум до 19 июня 2023 года.

Ректора ВАВТ задержали в Москве по подозрению в мошенничестве 28 апреля.

Другое уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, бывшего ректора Шанинки Сергея Зуева, бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Максима Инкина и Артура Стеценко, а также проректора Ивана Федотова. Их обвинили в хищении 20 миллионов рублей. 6 марта суд продлил фигурантам меры пресечения.

Ранее по этому делу проходил и ректор РАНХиГС Владимир Мау, однако позже уголовное преследование в его отношении было прекращено.

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