Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана. Об этом сообщили в пятницу, 28 апреля, в пресс-службе Московской епархии.

Утверждается, что он не покаялся и продолжил «деструктивную деятельность». Священнослужитель в своем блоге резко высказался об умершем от COVID-19 коллеге, за что должен был быть лишен своего сана.

Однако в апреле 2022 года был издан мораторий на время, для того чтобы Кураев подумал вернуться на путь церкви. Епархиальный суд постановил, что Кураев не проявил ни на словах, ни на деле признаков покаяния.

В связи с этим указом Епархиального суда действие моратория прекращается, а священнослужитель лишается сана, говорится в постановлении на сайте Московской епархии.

Кураев скандально прославился своими высказываниями в блоге в социальной сети «Живой Журнал». В августе 2022 года его оштрафовали за пост, в котором он дискредитировал Вооруженные силы РФ.

Поводом для расследования послужило поступившее в полицию заявление о том, что в блоге Кураева регулярно ведется открытая антироссийская пропаганда, а также появляются тексты, которые дискредитируют ВС РФ.