Во время майских праздников МЦК будет работать по графику выходного дня

Фото: АГН Москва

Расписание поездов Московского центрального кольца (МЦК) во время майских праздников будет соответствовать графику выходного дня. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, 1 мая, а также в период с 6 по 9 мая с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит четыре минуты. В остальное время он будет в два раза больше.

Со 2 по 5 мая интервалы движения поездов будут обычными. Так, с 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00 составы будут ходить каждые четыре минуты, а в остальное время — восемь, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 02:10 2 мая до 02:10 10 мая изменится расписание движения поездов на восточном участке будущего МЦД-4. В частности, на участке Нижегородская-Железнодорожная будет увеличен интервал между поездами до 20 минут, в том числе в пиковые часы.

Другие изменения на восточном участке будущего МЦД-4 будут действовать с 10:00 29 апреля по 02:30 30 апреля. В частности, с 10:30 до 13:30 на участке Реутов — Железнодорожная прекратится движение поездов в сторону Москвы, а с 11:00 до 13:00 — в обоих направлениях. Кроме того, интервал между поездами на участке Реутов — Курский вокзал будет увеличен до 40 минут.