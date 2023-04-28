В США приняли резолюцию с требованием раскрыть число американских военных на Украине

Фото: shutterstock

Профильный комитет Палаты представителей США одобрил резолюцию, которая обязывает администрацию президента Джо Байдена раскрыть данные о численности американских военнослужащих на Украине.

Согласно результатам вотирования, «за» документ проголосовали 22 конгрессмена, представляющих комитет по иностранным делам, «против» — 20 законодателей.

Резолюцию теперь должны одобрить все участники Палаты представителей. В случае, если она будет принята, президент Байден и Пентагон должны будут направить в ведомство данные о количестве американских бойцов на Украине в течение двух недель, передает РИА Новости.

Недавно попавшие в Сеть конфиденциальные документы Пентагона свидетельствуют, что на Украине могут находиться 14 американских бойцов. При этом Соединенные Штаты неоднократно отрицали возможность того, что их солдаты могут находиться на территории конфликта.

Какие еще документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский кризис — в материале «Вечерней Москвы».