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Сезон фонтанов стартовал в Москве

Полина Пашкина
Город
Сезон фонтанов стартовал в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве запустили фонтаны: сезон по традиции начинается в конце апреля. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

На сегодняшний день в столице их насчитывается более 600. Среди них есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

Сезон фонтанов продлится до октября, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

В марте в столице приступили к финальному этапу подготовки сооружений. Фонтаны расконсервировали, промыли специальным шампунем, проверили лампы подсветки и провели регулировку форсунок.

После зимы на Выставке достижений народного хозяйства промыли два фонтана — «Дружба народов» и «Каменный цветок». Работы по очистке провели исключительно вручную.

Это связано с тем, что фонтаны являются сложными архитектурно-художественными сооружениями, а также обладают большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов.

Мероприятия по промывке фонтанов включают в себя очистку позолоченных элементов и мозаики с применением раствора лимонной кислоты, промывку гранитных поверхностей, проверку технического состояния сооружений.

Москва Фонтаны
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