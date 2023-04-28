Сезон фонтанов стартовал в Москве
В Москве запустили фонтаны: сезон по традиции начинается в конце апреля. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.
На сегодняшний день в столице их насчитывается более 600. Среди них есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.
Сезон фонтанов продлится до октября, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
В марте в столице приступили к финальному этапу подготовки сооружений. Фонтаны расконсервировали, промыли специальным шампунем, проверили лампы подсветки и провели регулировку форсунок.
После зимы на Выставке достижений народного хозяйства промыли два фонтана — «Дружба народов» и «Каменный цветок». Работы по очистке провели исключительно вручную.
Это связано с тем, что фонтаны являются сложными архитектурно-художественными сооружениями, а также обладают большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов.
Мероприятия по промывке фонтанов включают в себя очистку позолоченных элементов и мозаики с применением раствора лимонной кислоты, промывку гранитных поверхностей, проверку технического состояния сооружений.