Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин объявил, что реальные доходы россиян начали расти.

— Достаточно посмотреть на результаты работы за прошлый год, посмотреть по всем макроэкономическим показателям. Слава богу, и реальные доходы граждан начали расти, пока скромно, но все-таки, — цитирует слова главы государства ТАСС.

В начале месяца российский лидер заявил, что реальная заработная плата в России в 2023 году должна увеличиться на три-пять процентов. По словам российского лидера, необходимо, чтобы доходы семей были достойными и соответствовали современным требованиям.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по тратам на образование, лечение и покупку лекарств. Так, сумма максимального налогового вычета на обучение детей увеличится более чем вдвое, а именно с 50 до 110 тысяч рублей.

Доходы россиян могут вырасти в этом году на три процента, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Однако о возвращении к допандемийным показателям говорить еще рано.