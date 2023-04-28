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Правительство России приостановило публикацию данных о добыче нефти до 1 апреля 2024 года

Евгений Силаев
Экономика
Правительство России приостановило публикацию данных о добыче нефти до 1 апреля 2024 года
Фото: shutterstock

Правительство России постановило приостановить публикацию данных о добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2024 года. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 28 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения затронут период, начиная с марта 2023 года, говорится в тексте распоряжения.

26 апреля стало известно о том, что Росстат перестал публиковать в отчетах по динамике промышленного производства показатели добычи нефти и газа. Примечательно, что в январе-феврале данные о добыче нефти и газа были представлены ведомством. Согласно опубликованным показателям, тогда их индекс снизился на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Минэнерго России 1 марта утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Ведомство будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.

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