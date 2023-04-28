МОК не изменит критерии допуска россиян из-за давления комиссии спортсменов ОКР

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В Международном олимпийском комитете (МОК) в пятницу, 28 апреля, отреагировали на заявление Олимпийского комитета России (ОКР) о критериях допуска спортсменов сборной к соревнованиям.

Представители комитета заявили, что продолжат придерживаться рекомендаций по возвращению российских и белорусских атлетов на соревнования, передает «Матч ТВ».

Речь идет об обращении комиссии спортсменов ОКР, в котором говорится, что россиян и белорусов необходимо допустить к соревнованиям только на основе равноправия, и МОК не должны предлагать какие-то дополнительные условия для участия.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень предписаний, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из некоторых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Также Бах отметил, что 206 национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК. При этом он добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под национальными флагами.