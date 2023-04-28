Минтруд не исключает возможности перенести новогодние праздники на май

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Министерство труда и социальной защиты готово рассмотреть вопрос переноса новогодних праздников на май. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил руководитель министерства Антон Котяков.

— У нас количество рабочих и выходных дней ограничено, обсуждать надо. Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим, — сказал Котяков, чьи слова приводит Life.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

5 апреля депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в палату законопроект о длинных выходных днях — с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня. Идею о введении длинных майских праздников рассматривали уже неоднократно.