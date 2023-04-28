Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Фото: Минобороны РФ

Группировка ВС России «Восток» на Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки ликвидировала более 50 украинских боевиков и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники ВСУ. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в министерстве обороны РФ.

— На Южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», вскрыта и артиллерийским огнем уничтожена разведгруппа. Ликвидированы 16 украинских военных. На Запорожском направлении экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 нанесен удар по опорному пункту ВСУ в районе Малиновки, ликвидированы более 10 боевиков, — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также ракетно-артиллерийским ударом РСЗО «Ураган», САУ «Гиацинт» и «Малка» были уничтожены 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники украинской армии и более 20 боевиков в районе Елизаветовки. Расчетом ЗРК «Оса-АКМ» был сбит БПЛА «Лелека».

Кроме того, расчетом ЗРК «Тор» сбит БПЛА «Фурия», в районе Новоандреевки уничтожен бронеавтомобиль ВСУ.

28 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенко сообщил, что российские ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Воздушно-десантные войска и подразделения группировки «Юг» пресекли попытки ВСУ ввести в город резервы.