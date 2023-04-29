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Украинских военнослужащих заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях. Об этом сообщил военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк, который попал в плен на Кременском направлении в Донбассе.

— Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. Не знаю для чего. Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшими без вести, — рассказал он.

Киндюк добавил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, несмотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится пропавшим без вести, сообщает РИА Новости.

Военно-политическое руководство Украины не сможет восполнить потери среди личного состава своих Вооруженных сил. Таким мнением поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. По его словам, основная проблема Украины заключается в том, что в начале конфликта ВСУ состояли из около 260 тысяч человек. В настоящее время 80 процентов из них погибло, было ранено или находится в плену.