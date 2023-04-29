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Военные ВСУ минируют пути возможного отхода своим солдатам на Кременском направлении в Донбассе. Об этом сообщил военнослужащий 100-й бригады теробороны украинских войск Владимир Киндюк, который попал в плен.

— Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, сказали, что в случае чего будут стрелять, — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Также Киндюк сообщил, что украинских военнослужащих заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях. По его словам, это делается для того, чтобы компенсации не выплачивать семьям погибших, так как они будут числиться пропавшими без вести.

Военно-политическое руководство Украины не сможет восполнить потери среди личного состава своих Вооруженных сил. Таким мнением поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. По его словам, основная проблема Украины заключается в том, что в начале конфликта ВСУ состояли из около 260 тысяч человек. В настоящее время 80 процентов из них погибло, было ранено или находится в плену.