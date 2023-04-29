Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 65-ом километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 65-го километра МКАД. Об этом в субботу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Перекрыто три полосы движения, — уточнил источник «ВМ».

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Еще одна авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе в Подмосковье, грузовик въехал в шесть легковых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, включая двух детей. Еще два человека получили травмы.

28 апреля несколько машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Авария произошла в районе дома № 33а. Для движения был недоступен съезд на внутреннюю сторону ТТК.

Другая авария произошла в этот день на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.