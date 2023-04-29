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Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 29 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 29 апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 29 апреля, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–11 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

В ближайшие дни в столице ожидается облачная погода с кратковременными осадками. В субботу, 29 апреля, в городе пройдут небольшие дожди, а температура воздуха при этом составит от 12 до 14 градусов с отметкой «плюс». На следующий день погода прояснится и существенных осадков не будет. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. В понедельник, 1 мая, москвичи снова столкнутся с кратковременными дождями, воздух прогреется до 14–16 градусов.

Палинолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Северова предупредила, что аллергики в столице рискуют столкнуться с грозовой астмой из-за ухудшившейся в Москве погоды.

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