Эндокринолог Павлова объяснила, зачем по утрам необходимо пить теплую воду

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, зачем по утрам нужно пить теплую воду.

Она пояснила, что когда человек спит, то кожа испаряет большое количество жидкости, влага также уходит с дыханием, поэтому утром организм просыпается в состоянии обезвоживания. В результате сердцу приходится перекачивать достаточно густую кровь, что повышает риск осложнений. Теплая вода способна снизить опасность сердечных недугов.

Медик отметила, что гиповолемия замедляет метаболические процессы, которые увеличивают риски инсультов, инфарктов и других болезней сердечно-сосудистой системы.

Павлова также поделилась и своим опытом. Утром она в положении сидя за 5-7 минут выпивает пол-литра теплой воды. После этого делает упражнения. Выпитая вода быстро усваивается, снижает нагрузку на сердце и сосуды.

По словам эндокринолога, вода обязательно должна быть теплой, так как ЖКТ реагирует на температуру. Если вода холодная, то могут возникнуть спазмы, передает портал «7 новостей».

Диетолог Евгения Пегова рассказала, каким должен быть полезный завтрак. По ее словам, завтрак должен быть насыщенным и полным питательных элементов. Завтрак в виде одной чашки кофе и бутерброда может пагубно сказаться на пищеварительной системе.