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Возгорание кровли произошло на территории Коптевского рынка

Никита Худяков
Происшествия
Возгорание кровли произошло на территории Коптевского рынка
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Коптевская улица, 24 Карта всех событий

Пожар произошел на территории Коптевского рынка. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 29 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло около дома на Коптевской улице, 24. По предварительной информации, загорелась кровля.

Отмечается, что это торговое одноэтажное здание. Площадь пожара на данный момент уточняется.

28 апреля на севере столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Загорелись личные вещи и мебель в шестикомнатной квартире на третьем этаже дома № 37, корпус 1, на Ленинградском шоссе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Другой пожар случился в школе на севере столицы. Во время урока математики в рюкзаке у ученицы взорвался внешний аккумулятор. Возгорание ликвидировано учительницей, которая грамотно воспользовалась огнетушителем.

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