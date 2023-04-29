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Центр педагогического мастерства подготовил новый онлайн-курс для столичных школьников

Никита Худяков
Город
Центр педагогического мастерства подготовил новый онлайн-курс для столичных школьников
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Для столичных школьников специалисты Центра педагогического мастерства (ЦПМ) подготовили онлайн-курс «Про олимпиады». Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил Департамент образования и науки города Москвы.

Курс поможет разобраться, зачем нужны интеллектуальные соревнования, как принять в них участие, какие состязания существуют и где искать полезную информацию по интересующей теме. Программа включает в себя занятия по большинству предметов и общие видео о системе олимпиад.

Кроме того, видеолекции можно посмотреть в любое удобное время. Чтобы освоить весь материал, необходимо около 11 часов. Для закрепления знаний в конце курса предусмотрен тест по пройденному материалу, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, что столичные школьники завоевали 63 диплома на Всероссийской олимпиаде по технологии. Победителями стали девять учеников, призерами — 54. Всего награды получили учащиеся из 37 московских школ.

Еще 60 дипломов москвичи завоевали в финале Всероссийской олимпиады по биологии. Итоговый этап олимпиады проходил в Саранске с 17 по 23 апреля.

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