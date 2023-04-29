Рогов сообщил об изменении сроков контрнаступления Украины

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На сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) влияют погодные условия. Таким мнением в субботу, 29 апреля, поделился член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно, — отметил он.

Рогов также добавил, что погодные условия являются одним из важнейших факторов в таких операциях, поскольку непогода способна сковывать «любые маневры» и техника украинской армии «увязнет». По этой причине, продолжил Рогов, Киев ждет «установления сухой погоды». Предположительно, необходимые условия сложатся в мае.

При этом, по словам Рогова, российские военнослужащие готовы встретить и дать сокрушительный отпор ВСУ, передает РИА Новости.

С похожим заявлением 20 апреля выступил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий. Политик считает, что российская армия готова отразить возможное наступление.