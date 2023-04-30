Политолог Светов: НАТО может развалиться по сценарию Варшавского договора

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В Турции полагают, что участие в НАТО в нынешних геополитических реалиях несет стране опасность. А чтобы снизить угрозу, стране следует покинуть альянс. О том, может ли Турция выйти из НАТО и возможен ли в перспективе распад альянса, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Накануне контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз заявил, что стране необходимо выйти из состава НАТО. По его мнению, Турция сможет выстроить сбалансированные отношения, не вступая в военные альянсы и через сближение с Россией.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что турецкие политики и ранее говорили о необходимости покинуть НАТО.

— Такие предложения звучат не в первый раз: и турецкие депутаты об этом заявляли, и другие местные политики, а отставной генерал — уж точно не депутат первой линии, — сказал политолог.

Как отметил Светов, такие заявления турецких политиков связаны с желанием воздействовать на других членов НАТО. Например, адмирал Гюрдениз, по словам Светова, приводит серьезный аргумент: НАТО активно способствует эскалации украинского кризиса, но при этом за все годы членства Турции в военном блоке его члены ни разу не помогли республике в военных конфликтах с ее участием.

В то же время выход Турции из НАТО привел бы к обострению ее отношений с рядом государств, а также к ухудшению состояния турецкой армии.

— Выход из НАТО означает войну с Грецией, проблему Курдистана и другие военные конфликты. И надо признать: у Турции нет денег, чтобы быть без НАТО. Ее армия оснащена и обучена на основе стандартов альянса. Турецкое государство явно не готово брать все эти обязанности на себя, — считает Светов.

По его мнению, ни одна страна не будет покидать НАТО. Однако распад альянса все же возможен и напрямую связан с положением дел в Соединенных Штатах.

— Никто не выйдет из НАТО, несмотря на все разговоры. Но НАТО может развалиться полностью так, как это было с Варшавским договором (военный блок стран соцлагеря, существовал с 1955 по 1991 год — прим. «ВМ»). Когда распался СССР, Варшавский договор развалился, поскольку Советы были его стержнем. В НАТО тоже есть свой стержень — США.

Распад НАТО возможен, если США, например, ввяжутся в серьезный конфликт с Китаем и потребуют от членов альянса участия в конфликте.

Напомним, позиция Турции по некоторым вопросам идет вразрез с мнением других членов НАТО. Так, Турция — единственный член альянса, который препятствовал вступлению в него Финляндии и Швеции. Однако вопросы с Финляндией удалось урегулировать: 5 апреля финское правительство приняло постановление о членстве в НАТО.

В случае со Швецией Турция готова к переговорам сразу после выборов, которые запланированы на 14 мая. При этом главный кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу подчеркнул, что в случае своей победы будет общаться с Россией на равных, но также напомнит ей о том, что Турция является членом НАТО.