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Экономист Цапликов рассказал, когда в России подешевеет хлеб

Рената Лебедева

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Финансы
Экономист Цапликов рассказал, когда в России подешевеет хлеб
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Стоимость хлеба в стране выросла за год на пять рублей, сообщили в понедельник, 24 апреля, в Руспродсоюзе. «Вечерняя Москва» узнала, когда ожидать снижения цен.

Заметнее всего подорожали белый и ржаной хлеб — их стоимость выросла более чем на четыре рубля за килограмм. Сейчас стоимость буханки белого весом 500 граммов составляет в среднем 42,7 рубля, а аналогичная буханка ржаного — 43 рубля. По словам экономиста Александра Цапликова, увеличение цен произошло из-за того, что возросли транспортные расходы, а также из-за санкций выросла стоимость импортного оборудования на хлебозаводах.

— В целом ситуация по отрасли не критичная, но пока достичь прежних цен из-за этих проблем не удалось, — отметил эксперт.

Однако переживать из-за дефицита хлеба или дальнейшего повышения цены не стоит. Важно, что российские хлебозаводы смогли адаптироваться к текущей ситуации и в регионах производство хлеба даже нарастили. Цапликов считает, что небольшое снижение цен на хлеб может произойти этим летом или ближе к осени, когда производители начнут собирать пшеницу и рожь.

— Прошлой осенью хлеб стоил примерно на рубль дешевле, чем сейчас. Играет роль урожайный сезон. Думаю, летом-осенью цена как раз и снизится примерно на рубль за килограмм. Возможно, даже и на два, — добавил Цапликов.

Ситуация с подорожанием коснулась не только хлеба, но и различной выпечки. Стоимость хлебобулочных изделий выросла в среднем на 4,4 рубля. Но эксперты заверяют: цены на них также должны стабилизироваться в сезон урожая пшеницы.

Цены подорожание Хлеб
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