Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили заместителем российского министра обороны по материально-техническому обеспечению. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

С 2019 года генерал-полковник был заместителем директора Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом. По информации СМИ, он сменит адмирала Сергея Авакянца.

Кроме того, на пост командующего Балтфлотом был назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, который ранее занимал должность начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

О том, что Авакянц покидает пост командующего Тихоокеанским флотом, стало известно 20 апреля. Теперь он будет координировать работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.