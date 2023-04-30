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Пожар площадью почти 1,5 тысячи «квадратов» произошел в Туле

Евгений Белоусов
Происшествия
Пожар площадью почти 1,5 тысячи «квадратов» произошел в Туле
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Крупный пожар произошел в одноэтажном здании в Туле. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 30 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 1400 квадратных метров. Информация о пострадавших при пожаре уточняется.

29 апреля стало известно, что произошло возгорание в жилом доме в московском районе Крылатское. Группа специалистов ликвидировала пламя. Огонь успел распространиться с третьего по шестой этаж включительно. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще один пожар произошел в квартире дома на юго-востоке столицы. Площадь огня составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

28 апреля на севере столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Загорелись личные вещи и мебель в шестикомнатной квартире на третьем этаже дома № 37, корпус 1, на Ленинградском шоссе. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

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