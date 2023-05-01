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Около 500 участников «Московского долголетия» выступят на фестивале «Московская весна»

Василий Плиткин
Город
Около 500 участников «Московского долголетия» выступят на фестивале «Московская весна»
Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Москва, Святоозёрская улица, вл1 Карта всех событий

В фестивале «Московская весна», который проходит в период с 28 апреля по 9 мая, примут участие порядка 500 участников проекта «Московское долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в понедельник, 1 мая.

— Около 500 горожан старшего возраста примут участие в фестивале «Московская весна», который пройдет в столице с 28 апреля по 9 мая. Традиционно фестиваль будет посвящен Дню Победы. На 27 площадках можно будет посетить праздничные концерты, исторические занятия, кулинарные и творческие мастер-классы, — говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут посетить выступления более 80 ансамблей и сольных исполнителей проекта. Так, 2 мая площадку на Святоозерской улице посетит танцевальный коллектив «Вдохновение».

4 мая москвичей приглашают в сквер у Гольяновского пруда, где состоится выступление участника «Московского долголетия» Владимира Савушкина. Он прочтет стихи собственного сочинения и расскажет истории о войне.

Помимо этого, для юных жителей столицы подготовили ряд мастер-классов. В парке «Бригантина», например, организуют исторический кружок. Там участники проекта вместе с гостями займутся изготовлением писем и открыток для ветеранов.

28 апреля стартовал фестиваль «Московская весна», который будет посвящен празднованию Дня Победы. «Вечерняя Москва» побывала на одной из площадок и узнала, что ждет гостей мероприятия.

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