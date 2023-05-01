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«Прощай, мой друг»: Пугачева почтила память Зайцева

Араз Салехов
Общество
«Прощай, мой друг»: Пугачева почтила память Зайцева
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская эстрадная певица Алла Пугачева почтила память российского и советского художника-модельера, первого ведущего телепередачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева в своем блоге.

— Прощай, мой друг. Спасибо за все, — написала она.

Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванного язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.

Вячеслав Зайцев считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году. В этом же году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила соболезнования семье и близким модельера.

Друг модельера сообщил, что его сын Егор так и не смог проститься с ним. Ссора между отцом и сыном началась несколько лет назад, когда модельер назначил Егора руководителем Дома моды.

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