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Волонтеры: Жители Москвы активно интересуются условиями прохождения контрактной службы

Араз Салехов
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Волонтеры: Жители Москвы активно интересуются условиями прохождения контрактной службы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москвичи активно интересуются условиями прохождения службы по контракту. Об этом заявил волонтер столичного центра отбора на контрактную службу Никита Мосинов.

— Очень часто подходит молодежь с вопросом, можно ли пройти контрактную службу как альтернативу срочной; мужчины старше 50 лет спрашивают о возможности применения имеющейся гражданской специальности в рамках службы, — сказал он.

Также контрактной службой интересуются иностранные граждане.

Накануне очередная группа контрактников выехала из Москвы для прохождения военной службы. Для оформления контракта добровольцу потребуется военный билет, паспорт, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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