Волонтер рассказала, кто чаще всего интересуется возможностью военной службы по контракту
Службой по контракту чаще всего интересуются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила волонтер Единого центра отбора на контрактную службу Полина Персидских.
— Люди часто подходят, интересуются и спрашивают. Исходя из опыта работы, можно выделить следующие пункты, которые интересуют граждан больше всего. Наших граждан интересует, с какого возраста и до каких лет берут, — рассказала она.
По словам волонтера, люди также часто интересуются сроком контрактной службы и зарплатой. Персидских отметила, что считает работу волонтеров очень эффективной. Кроме молодых людей, пункт также часто посещают и пожилые, которые узнают информацию для родных.
Другой волонтер центра Георгий Левченко добавил, что в центр часто приходят бывшие военные, чтобы выразить сотрудникам слова благодарности, передает агентство городских новостей «Москва».
Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.
В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.