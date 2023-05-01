Фото: Минобороны РФ

Службой по контракту чаще всего интересуются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила волонтер Единого центра отбора на контрактную службу Полина Персидских.

— Лю­ди часто подходят, интересуются и спраши­вают. Исходя из опыта работы, можно выде­лить следующие пункт­ы, которые интересуют граждан больше все­го. Наших граждан ин­тересует, с какого во­зраста и до каких лет берут, — рассказала она.

По словам волонтера, люди также часто интересуются сроком контрактной службы и зарплатой. Персидских отметила, что считает работу волон­теров очень эффектив­ной. Кроме молодых людей, пункт также часто посещают и пожилые, которые узнают информацию для родных.

Другой волонтер центра Георгий Левченко добавил, что в центр часто приходят бывшие военные, чтобы выразить сотрудникам слова благодарности, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.