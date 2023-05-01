Масштабную копию Знамени Победы развернут в филиале Музея Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Памяти Карта всех событий

Торжественная передача 89 копий Знамени Победы юнармейцам из всех регионов России пройдет 2 мая в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии». Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Мероприятие в музее «Г.О.Р.А.» состоится в рамках всероссийской юнармейской акции «Мы — наследники Великой Победы» и будет приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и водружению Знамени Победы над Рейхстагом, — говорится в сообщении.

Во время торжественной церемонии в филиале музея в исполнении военного оркестра прозвучат песня «От героев былых времен» и Государственный гимн Российской Федерации. Военнослужащие почетного караула передадут копии Знамени Победы юнармейцам для 89 субъектов Российской Федерации, а затем участники акции развернут реплику легендарного знамени.

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих. При этом в День Победы главное здание музея будет работать с 10:00 до 23:00. Вход для посетителей закроют в 19:00.

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