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«Собаки важнее дочери!»: фанаты раскритиковали Орлову из-за отношения к маленькой дочке

Юлия Курганова
Общество
«Собаки важнее дочери!»: фанаты раскритиковали Орлову из-за отношения к маленькой дочке
Фото: Youtube / FAMETIME TV

В начале февраля певица и телеведущая Ольга Орлова родила второго ребенка — дочь Анну. С самого рождения девочка спит в отдельной комнате. Артистка относится к категории мам, которые считают вредным совместный сон с детьми. Но звезда часто пускает собак в свою кровать.

Это вызвало негодование среди подписчиков знаменитости. Одна из фолловеров поинтересовалась, почему Орлова расставила подобные приоритеты.

«Собаки важнее дочери!» — высказалась фанатка в соцсети.

Орлова не стала церемониться с поклонницей и резко ответила ей.

— Почему вы считаете, что только вы живете правильно, а я — нет? Я сплю в комнате, в которой температура всего плюс 15-16 градусов. Для собак это нормально, для детей — нет! — написала певица.

Телеведущая сообщила, что быт в ее доме организован таким образом, чтобы никто из членов семьи ни в чем не нуждался. Она добавила, что ей надоело выслушивать замечания по поводу того или иного аспекта материнства, передает «7дней».

— Всегда есть матери, которые пытаются намекнуть мне, что я плохая мать. Но у вас это не получится! Я прекрасно знаю все свои плюсы и минусы. Не навешивайте на меня свои комплексы и страхи! — заключила артистка.

На днях Ольга Орлова впервые показала фанатам лицо двухмесячной дочери Анны. Она активно рассказывает в соцсетях о том, как подрастает ее наследница, и публикует ее снимки. Однако на всех фото лицо малышки было скрыто под смайликом.

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